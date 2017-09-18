Форвард сборной России: Мастерство и опыт испанкой сборной сыграли в ключевой момент

Форвард сборной России Семен Антонов дал комментарий после матча со сборной Испании за третье место на Евробаскете-2017 (85:93).

«Мастерство команды соперника сказывалось. Их опыт и колоссальное мастерство в ключевой момент сыграли. Где-то, может, мы перегорели, где-то наоборот хотели слишком быстро закончить дело. Очень обидно.

Вышел Вова Ивлев в четвертой четверти, Женя Бабурин, который практически не выходил во всем турнире, и они показали, что им пофигу, кто там, (Хуан Карлос) Наварро – не Наварро, они просто вышли и бились за свой город, за партнеров, это здорово», – сказал Антонов в видеоинтервью, которое опубликовано на официальном сайте РФБ.