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Форвард сборной России: Мастерство и опыт испанкой сборной сыграли в ключевой момент

Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Форвард сборной России Семен Антонов дал комментарий после матча со сборной Испании за третье место на Евробаскете-2017 (85:93).

«Мастерство команды соперника сказывалось. Их опыт и колоссальное мастерство в ключевой момент сыграли. Где-то, может, мы перегорели, где-то наоборот хотели слишком быстро закончить дело. Очень обидно.

Вышел Вова Ивлев в четвертой четверти, Женя Бабурин, который практически не выходил во всем турнире, и они показали, что им пофигу, кто там, (Хуан Карлос) Наварро – не Наварро, они просто вышли и бились за свой город, за партнеров, это здорово», – сказал Антонов в видеоинтервью, которое опубликовано на официальном сайте РФБ.

Матч

Испания - Россия - 93:85

Состав

Испания: Газоль П. (26), Газоль М. (25), Родригес (16)

Россия: Швед (18), Мозгов (14), Воронцевич (10), Кулагин Д. (10)

Место и дата

17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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