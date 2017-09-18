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Александрова одержала победу на старте турнира в Сеуле

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла испанку Лару Арруабаррену в матче первого раунда турнира в Сеуле, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов.

Встреча, которая длилась 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 6:3, 7:5.

За все время игры спортсменка из РФ подала навылет 3 раза, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Арруабаррены 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Таким образом, Екатерина поспорит за выход в четвертьфинал с победительницей пары Луксика Кумкхум (Таиланд) – Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия).

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