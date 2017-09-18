Представительница Казахстана взлетела на 37 позиций в рейтинге WTA

Как сообщает пресс-служба WTA, теннисистка из Казахстана Зарина Дияс поднялась на 37 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Напомним, спортсменка выиграла турнир в Токио, обыграв в финале японку Мию Като. Дияс теперь располагается на 63-й строчке в мировом рейтинге.

Отмечается, что в первой десятке рейтинга изменений не произошло: лидирует Гарбинье Мугуруса из Испании, на втором месте расположилась румынка Симона Халеп, замыкает тройку украинка Элина Свитолина, а лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова (8-е место).

Рейтинг WTA, версия от 18 сентября:

1 (1). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6030 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5965,

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5640,

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5520,

5 (5). Винус Уильямс (США) — 4756,

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4640,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4520,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4410,

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 3770,

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3502…

19 (19). Елена Веснина (Россия) — 2140…

23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1945…

32 (31). Дарья Касаткина (Россия) — 1625…

35 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1475…

58 (56). Наталья Вихлянцева (Россия) — 1016…

63 (100). Зарина Дияс (Казахстан) - 918...

75 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 796…

94 (91). Евгения Родина (Россия) — 667…

103 (103). Мария Шарапова (Россия) — 605.