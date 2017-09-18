«Вегас» обыграл «Ванкувер» и одержал первую победу в истории

Хоккеисты «Вегаса» в рамках контрольной встречи нанесли поражение «Ванкуверу», одержав первую победу в своей истории. Встреча завершилась со счетом 9:4.

Хет-трик в составе победителей оформил Тайлер Вонг, дублем отметился Томаш Хика, у хозяев две шайбы забросил Брок Бозер.

Напомним, новичок НХЛ был принят в лигу 22 июня 2016 года. Команда начнет выступление с сезона-2017/18 в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.

Добавим, что сезон НХЛ стартует 4 октября.