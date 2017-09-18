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Касаткина и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Токио

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Австралии Дарья Гаврилова на старте турнира в Токио Pan Pacific Open обыграли украинку Людмилу Киченок и словенку Катарину Среботник 1:6, 7:5, [10:7].

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За все время игры Касаткина и Гаврилова выполнили 1 эйс, совершили 3 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету Киченок и Среботник 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 17.

Соперницы Касаткиной и Гавриловой по четвертьфиналу определятся позднее.

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