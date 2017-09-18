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Хачанов опустился на 42-ю строчку в чемпионской гонке ATP

Источник:  ATPКомментарии

Сегодня, 18 сентября, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки ATP.

Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 42-ю строчку. Первая десятка осталась без изменений.

Чемпионская гонка ATP. 18 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9365. 
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505. 
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4220. 
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715. 
5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150. 
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3105. 
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 2995. 
8 (8). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2595.
9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 2585. 
10 (10). Сэм Куэрри (США) — 2435… 
34 (34). Андрей Рублев (Россия) — 1149...
42 (41). Карен Хачанов (Россия) — 990… 
58 (58). Даниил Медведев (Россия) — 717...
74 (78). Евгений Донской (Россия) — 556...
85 (83). Андрей Кузнецов (Россия) — 521.

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