Хачанов опустился на 42-ю строчку в чемпионской гонке ATP

Хачанов победил Балажа в плей-офф Кубка Дэвиса Российский теннисист Карен Хачанов во втором матче плей-офф Кубка Дэвиса победил венгра Аттилу Балажа со счетом 3:6, 6:2, 7:6 (14:12), 6:1.

Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России откроет встреча российского теннисиста Андрея Рублева и венгра Мартона Фучовича.

Встреча Рублева и Фучовича откроет плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса Плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Венгрии и России откроет встреча российского теннисиста Андрея Рублева и венгра Мартона Фучовича.