Наиль Измайлов: Публикации о «сливе» Карреры? Да ерунда все это
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Заместитель председателя совета директоров московского «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном уходе Массимо Карреры.
«Не верьте слухам, на то они и слухи – так проще. Публикации о «сливе» тренера? Да ерунда все это», – цитирует Измайлова агентство «Р-Спорт».
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