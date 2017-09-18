Гарет Бэйл: Не могу комментировать критику, такое случается

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал комментарий после победы над «Реалом Сосьедад» в матче 4-го тура испанской примеры (3:1).

В последнее время игрок сборной Уэльса подвергается серьезной критике. Многие фанаты «сливочных» освистывают валлийца, который накануне забил гол в ворота баскского клуба.

«Таков футбол. Я должен работать. Это все, что я могу сделать в данной ситуации. Не могу комментировать критику. Я лишь выхожу на поле и стараюсь помочь команде. У каждого футболиста бывают взлеты и падения. Вот и все», – приводит слова Бэйла Sky Sports.

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