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Массимилиано Аллегри: Когда Дибала играет в два касания, его не остановить

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри остался недоволен, тем как в матче четвертого тура серии A с «Сассуоло» (3:1) на стадионе «Читта-дельТриколоре» команда заиграла после второго забитого гола.

«Когда счет стал 2:0, мы немного утратили концентрацию, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Мы не имели права пропускать. Так не должно происходить. После 35 минут хорошей игры нельзя расслабляться. Нужно подождать и взять игру в свои руки. Нам предстоит поработать над этим. В то же время нужно поздравить игроков.

Дибала прибавляет во всех отношениях. Он очень молод и может стать намного лучше. Когда мы атакуем, ему нужно играть в два касания. Когда он это делает, его не остановить.

Игуаин? У него нет никаких проблем. По ходу сезона случается, что игрок не может забить. Ему нужно сохранять спокойствие. Он всегда забивал и будет и дальше это делать. Он сделал много полезного. У нас матчи каждые три дня, и мне нужен каждый игрок. Он набрал физическую форму, как и вся команда.

У нас много игр, поэтому иногда он будет отдыхать, как и Дибала, Куадрадо и другие».

Напомним, все три гола «Ювентуса» забил форвард Пауло Дибала, который возглавил список бомбардиров серии A с восемью мячами. При этом у Игуаина в четырех матчах только два гола.

В пятом туре 20 сентября «Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Матч

Сассуоло - Ювентус - 1:3 (0:1)

Голы

Дибала 16 (0:1). Дибала 49 (0:2). Политано 51 (1:2). Дибала 63 (1:3).

Состав

Сассуоло: Консильи, Каннаваро, Лирола, Ачерби, Адьяпонг, Маньянелли (Матри, 78), Политано (Рагуза, 64), Маццители (Данкан, 58), Летсерт, Сенси, Фалькинели

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Ругани, Алекс, Лихтштайнер (Бардзальи, 72), Пьянич, Куадрадо, Матюиди, Манджукич, Дибала (Бернардески, 85), Игуаин (Коста, 78)

Предупреждения:

Адьяпонг, 56 - Алекс, 31; Бернардески, 86

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

17 сентября 13:30, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция

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