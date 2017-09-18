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Александр Бубнов: «Локомотиву» надо использовать шанс побороться за Лигу чемпионов

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч десятого тура премьер-лиги с «Локомотив» – «Амкар».

«Команде Семина играть с аутсайдером, который не может ничего предложить в атаке. Конечно, будет вязкая игра в центре поля, «Локо» играет дома, у них сильная средняя линия.

Фернандеш, Миранчук, стандарты, фланговые игроки – это хорошие аргументы. Если не сейчас, то когда? У москвичей есть хороший шанс бороться за Лигу чемпионов. Надо им пользоваться. Прогноз – 2:0», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Напомним, матч «Локомотив» – «Амкар» пройдет 18 сентября на «РЖД Арене». Начало – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Локомотив - Амкар

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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