Медведев опустился на 62-е место в рейтинге ATP, Хачанов продолжает занимать 32-ю позицию
Российский теннисист Даниил Медведев опустился на 62-е место в рейтинге АТР, сообщается на официальном сайте организации.
Возглавляет рейтинг Рафаэль Надаль из Испании, на втором месте расположился швейцарец Роджер Федерер, а замыкает тройку британец Энди Маррей.
Лучшим из представителей РФ является Карен Хачанов, который продолжает занимать 32-ю строчку.
Рейтинг ATP
Версия от 18 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9465 очков
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 6790
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4470
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4155
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4125
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030
8 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3690
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3575
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2855
...32 (32). Карен Хачанов (Россия) — 1330
...37 (37). Андрей Рублев (Россия) — 1233
...62 (61). Даниил Медведев (Россия) — 819
63 (69). Флориан Майер (Германия) — 798
...87 (88). Андрей Кузнецов (Россия) — 606
88 (89). Евгений Донской (Россия) — 595