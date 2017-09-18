Александр Бубнов: Похоже, Дзюба находится не в оптимальном состоянии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на победу «Зенита» в матче десятого тура премьер-лиги с «Уфой».

«Настроение после тренировочной поездки в Македонию у команды Манчини хорошее, физическая готовность в полном порядке. Это не касается разве что Дзюбы, который выглядел очень уставшим в Скопье. Похоже, он находится не в оптимальном состоянии. В первую очередь интересна схема, которую предпочтет итальянец. Продолжит использовать 4-3-3, чтобы решить проблемы с голами и пока не рискнет? Также любопытно, кто появится в центре поля. Нобоа? Весьма вероятно, поскольку Ерохин не впечатлял. Прогноз – 2:0», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Напомним, матч «Зенит» – «Уфа» пройдет 18 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.