Александр Бубнов: Похоже, Дзюба находится не в оптимальном состоянии
Футбольный эксперт
Александр Бубнов дал прогноз на победу «Зенита» в матче десятого тура
премьер-лиги с «Уфой».
«Настроение после тренировочной поездки в Македонию у команды
Манчини хорошее, физическая готовность в полном порядке. Это не касается разве
что Дзюбы, который выглядел очень уставшим в Скопье. Похоже, он находится не в
оптимальном состоянии. В первую очередь интересна схема, которую предпочтет
итальянец. Продолжит использовать 4-3-3, чтобы решить проблемы с голами и пока
не рискнет? Также любопытно, кто появится в центре поля. Нобоа? Весьма
вероятно, поскольку Ерохин не впечатлял. Прогноз – 2:0», – приводит Sportbox.ru слова
Бубнова.
Напомним, матч «Зенит» – «Уфа» пройдет 18 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 20:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция