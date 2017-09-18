Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Похоже, Дзюба находится не в оптимальном состоянии

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на победу «Зенита» в матче десятого тура премьер-лиги с «Уфой».

«Настроение после тренировочной поездки в Македонию у команды Манчини хорошее, физическая готовность в полном порядке. Это не касается разве что Дзюбы, который выглядел очень уставшим в Скопье. Похоже, он находится не в оптимальном состоянии. В первую очередь интересна схема, которую предпочтет итальянец. Продолжит использовать 4-3-3, чтобы решить проблемы с голами и пока не рискнет? Также любопытно, кто появится в центре поля. Нобоа? Весьма вероятно, поскольку Ерохин не впечатлял. Прогноз – 2:0», – приводит Sportbox.ru слова Бубнова.

Напомним, матч «Зенит» – «Уфа» пройдет 18 сентября на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Голосование: Как завершится матч «Зенит» – «Уфа»?

Матч

Зенит - Уфа

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Константин Савичев: Приятно видеть заполненные трибуны в ХабаровскеПолузащитник «СКА-Хабаровск» Константин Савичев подвел итоги матча десятого тура РФПЛ против «Ахмата».Денис Кулаков: «Урал» не должен расслабляься после победы над «Рубином»Защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал победу над «Рубином» в десятом туре РФПЛ.Никита Симонян: Говорят, после матча с «Тосно» в раздевалке «Спартака» был какой-то скандалПервый вице-президент РФС Никита Симонян высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.Александр Бубнов: «Локомотиву» надо использовать шанс побороться за Лигу чемпионовФутбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч десятого тура премьер-лиги с «Локомотив» – «Амкар».Наиль Измайлов: Публикации о «сливе» Карреры? Да ерунда все этоЗаместитель председателя совета директоров московского «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном уходе Массимо Карреры.
Футбол
Массимилиано Аллегри: Когда Дибала играет в два касания, его не остановить
Футбол
Андрей Ярмоленко: На домашней арене «Боруссии» невероятная атмосфера (фото)
Футбол
Наиль Измайлов: Публикации о «сливе» Карреры? Да ерунда все это
Теннис
Касаткина и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Токио
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Уфа
Уфакалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Кристиан Нобоа
Кристиан Нобоавсе новости
Александр Ерохин
Александр Ерохинвсе новости
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Роберто Манчини
Роберто Манчинивсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости