Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Симонян: Говорят, после матча с «Тосно» в раздевалке «Спартака» был какой-то скандал

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Уже не сосчитать, какая это была игра, когда «Спартак» пропускает в конце матча. Похоже на хроническую проблему, хоть время матча сокращай. Вопросы к тренеру, конечно, есть, потому что мы, тренеры, всегда в ответе. Но есть и собственное самолюбие игроков. Как так? Игра определенная есть у «Спартака», но у тех же «Краснодара» и «Зенита» она поставлена лучше, и у них есть результат. Обычно говорят: «Мне за державу обидно», а я скажу: мне за «Спартак» обидно.

Говорят, что был какой-то скандал в раздевалке, но я не знаю, так ли это. Я не общался ни с Сергеем Родионовым, ни с кем-то из других руководителей «Спартака». А влезать в эти дела неэтично. Мне сложно судить о внутреннем климате в команде, да и неприятно долдонить об одном и том же», – цитирует Симоняна агентство «Р-Спорт».

Читайте также:

Уткин считает, что «Ливерпуль» может обыграть «Спартак» в меньшинстве

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Наиль Измайлов: Публикации о «сливе» Карреры? Да ерунда все этоЗаместитель председателя совета директоров московского «Спартака» Наиль Измайлов прокомментировал информацию о возможном уходе Массимо Карреры.Массимо, спросите с себя! Колонка Николая РогановаМассимо, спросите с себя! Колонка Николая РогановаШеф-редактор еженедельника «Советский спорт – Футбол» Николай Роганов после ничьей с «Тосно» жестко критикует главного тренера красно-белых.Стыд и срам «Спартака» в Петербурге и падение Бердыева (видео)Стыд и срам «Спартака» в Петербурге и падение Бердыева (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Шмурнов считает, что «Спартак» должен приступить к поискам нового тренераКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оставил несколько записей на своей странице в Twitter после матча «Тосно» – «Спартак» (2:2).Виктор Булатов: Каррера постоянно дергает футболистов, устраивая слишком масштабную ротациюБывший полузащитник московского «Спартака» Виктор Булатов объяснил, почему красно-белые упускают победу в концовке матчей.
Футбол
Массимилиано Аллегри: Когда Дибала играет в два касания, его не остановить
Футбол
Андрей Ярмоленко: На домашней арене «Боруссии» невероятная атмосфера (фото)
Футбол
Наиль Измайлов: Публикации о «сливе» Карреры? Да ерунда все это
Теннис
Касаткина и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Токио
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Никита Симонян
Никита Симонянвсе новости