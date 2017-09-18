Никита Симонян: Говорят, после матча с «Тосно» в раздевалке «Спартака» был какой-то скандал

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Уже не сосчитать, какая это была игра, когда «Спартак» пропускает в конце матча. Похоже на хроническую проблему, хоть время матча сокращай. Вопросы к тренеру, конечно, есть, потому что мы, тренеры, всегда в ответе. Но есть и собственное самолюбие игроков. Как так? Игра определенная есть у «Спартака», но у тех же «Краснодара» и «Зенита» она поставлена лучше, и у них есть результат. Обычно говорят: «Мне за державу обидно», а я скажу: мне за «Спартак» обидно.

Говорят, что был какой-то скандал в раздевалке, но я не знаю, так ли это. Я не общался ни с Сергеем Родионовым, ни с кем-то из других руководителей «Спартака». А влезать в эти дела неэтично. Мне сложно судить о внутреннем климате в команде, да и неприятно долдонить об одном и том же», – цитирует Симоняна агентство «Р-Спорт».

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