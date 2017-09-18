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Российскую дзюдоистку дисквалифицировали из-за мобильного телефона

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT, россиянке Мадине Таймазовой было засчитано поражение на чемпионате Европы среди юниоров из-за выпавшего из ее кимоно мобильного телефона.

Инцидент произошел в полуфинале командного турнира, который проходит в Словении. Спортсменки из РФ проигрывали француженкам со счетом 1:2 в матче до трех побед. 

Во время схватки из куртки кимоно Таймазовой выпал мобильный телефон, и судья назначил дисквалификацию.

Таким образом, сборная России потерпела поражение и отправилась бороться за бронзовые медали с итальянскими девушками. В этом матче россиянки одержали победу и заняли третье место.


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