Российскую дзюдоистку дисквалифицировали из-за мобильного телефона

Как сообщает RT, россиянке Мадине Таймазовой было засчитано поражение на чемпионате Европы среди юниоров из-за выпавшего из ее кимоно мобильного телефона.

Инцидент произошел в полуфинале командного турнира, который проходит в Словении. Спортсменки из РФ проигрывали француженкам со счетом 1:2 в матче до трех побед.

Во время схватки из куртки кимоно Таймазовой выпал мобильный телефон, и судья назначил дисквалификацию.

Таким образом, сборная России потерпела поражение и отправилась бороться за бронзовые медали с итальянскими девушками. В этом матче россиянки одержали победу и заняли третье место.



