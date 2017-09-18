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Гари Кэйхилл: «Челси» толком не смог вскрыть оборону «Арсенала»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл пообщался с клубной пресс-службой после дерби с «Арсеналом» (0:0).

«Это было неприятно, временами матч складывался неудачно. Естественно, мы хотели выиграть встречу, но важно, что мы не проиграли, не сумев добиться победы. Это важное очко.

Мы старались создавать моменты. Мы создали больше моментов в предыдущих матчах, но мы играли против хорошего соперника. Каждая из команд имела пару шансов, чтобы забить гол. У Педро был шанс в начале игры, но его удар был отражен.

Мы были разочарованы, потому что прикладывали усилия, но соперник хорошо оборонялся и позволил нам создать лишь несколько моментов. Мы много владели мячом, но толком не сумели вскрыть их оборону.

Это было хорошее, напряженное лондонское дерби. Я не думаю, что в игре было много событий. В концовке пошел открытый футбол, и, возможно, мы могли бы вырвать победу, но этого не произошло.

Мы хотим побеждать в каждой домашней игре. Мы ощущаем, что способны играть на победу всякий раз, когда выступаем здесь, и мы старались это делать, но пришлось удовлетвориться одним очком», – сказал капитан «синих».

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Матч

Челси - Арсенал - 0:0

Состав

Челси: Куртуа, Луис, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Фабрегас, Канте, Виллиан (Азар, 69), Мозес, Мората (Кристенсен, 89), Педро (Бакайоко, 46)

Арсенал: Чех, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Колашинац, Джака, Рэмзи, Ляказетт (Санчес, 66), Айвоби (Эль-Ненни, 80), Уэлбек (Жиру, 73)

Предупреждения:

Луис, 52; Мората, 65 - Эль-Ненни, 84; Бельерин, 90; Колашинац, 90

Удаления:

Луис, 87 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

17 сентября 15:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция

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