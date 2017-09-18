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Денис Кулаков: «Урал» не должен расслабляься после победы над «Рубином»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал победу над «Рубином» в десятом туре РФПЛ.

– Естественно, только положительные эмоции от победы. Обыграли такую команду. Еще и на выезде. Победы всегда придают уверенность, но не нужно расслабляться, - приводит слова Кулакова официальный сайт клуба - Нужно готовиться к следующим матчам. Надо серьезно отнестись к игре на Кубок и к игре с «Тосно».

– Несколько раз хозяева прижимали «Урал» к воротам. За счет чего в эти моменты удалось сохранить ворота «сухими»?
– Перетерпели в эти трудные моменты. Все были вместе – друг за друга. За счет большого желания, самоотдачи и дисциплины в обороне сумели взять три очка.

– В последние матчи из-за травм изменениям подвергается линия обороны. Это не создает проблемы?
– Мы сыграли на «ноль», значит, все было хорошо.

– В связи с этим были какие-то особые указания от тренеров? Может, реже подключаться к атакам.
– Мы действовали по обстоятельствам. Когда нас «Рубин» прижимал, конечно, не надо было бежать вперед. А когда была зона, подключался к атакам. Другого выхода у нас не было, потому что все центральные защитники были повреждены. И Емельянову пришлось оттянуться назад. Думаю, и он, и Никита Чернов сыграли хорошо.

– Команда физически готова к плотному календарю?
– Конечно, готова. В Европе так все играют. Почему мы не можем?

Матч

Рубин - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Бикфалви 87 (0:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников

Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)

Предупреждения:

Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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