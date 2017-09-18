Денис Кулаков: «Урал» не должен расслабляься после победы над «Рубином»
Защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал
победу над «Рубином» в десятом туре РФПЛ.
– Естественно, только положительные эмоции от победы. Обыграли такую команду. Еще и на выезде. Победы всегда придают уверенность, но не нужно расслабляться, - приводит слова Кулакова официальный сайт клуба - Нужно готовиться к следующим матчам. Надо серьезно отнестись к игре на Кубок и к игре с «Тосно».
– Несколько раз хозяева прижимали «Урал» к воротам. За счет чего в эти моменты удалось сохранить ворота «сухими»?
– Перетерпели в эти трудные моменты. Все были вместе – друг за друга. За счет большого желания, самоотдачи и дисциплины в обороне сумели взять три очка.
– В последние матчи из-за травм изменениям подвергается линия обороны. Это не создает проблемы?
– Мы сыграли на «ноль», значит, все было хорошо.
– В связи с этим были какие-то особые указания от тренеров? Может, реже подключаться к атакам.
– Мы действовали по обстоятельствам. Когда нас «Рубин» прижимал, конечно, не надо было бежать вперед. А когда была зона, подключался к атакам. Другого выхода у нас не было, потому что все центральные защитники были повреждены. И Емельянову пришлось оттянуться назад. Думаю, и он, и Никита Чернов сыграли хорошо.
– Команда физически готова к плотному календарю?
– Конечно, готова. В Европе так все играют. Почему мы не можем?
Матч
Голы
Бикфалви 87 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников
Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)
Предупреждения:
Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция