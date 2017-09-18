Денис Кулаков: «Урал» не должен расслабляься после победы над «Рубином»

Защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал победу над «Рубином» в десятом туре РФПЛ.



– Естественно, только положительные эмоции от победы. Обыграли такую команду. Еще и на выезде. Победы всегда придают уверенность, но не нужно расслабляться, - приводит слова Кулакова официальный сайт клуба - Нужно готовиться к следующим матчам. Надо серьезно отнестись к игре на Кубок и к игре с «Тосно».



– Несколько раз хозяева прижимали «Урал» к воротам. За счет чего в эти моменты удалось сохранить ворота «сухими»?

– Перетерпели в эти трудные моменты. Все были вместе – друг за друга. За счет большого желания, самоотдачи и дисциплины в обороне сумели взять три очка.



– В последние матчи из-за травм изменениям подвергается линия обороны. Это не создает проблемы?

– Мы сыграли на «ноль», значит, все было хорошо.



– В связи с этим были какие-то особые указания от тренеров? Может, реже подключаться к атакам.

– Мы действовали по обстоятельствам. Когда нас «Рубин» прижимал, конечно, не надо было бежать вперед. А когда была зона, подключался к атакам. Другого выхода у нас не было, потому что все центральные защитники были повреждены. И Емельянову пришлось оттянуться назад. Думаю, и он, и Никита Чернов сыграли хорошо.



– Команда физически готова к плотному календарю?

– Конечно, готова. В Европе так все играют. Почему мы не можем?