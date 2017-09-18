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Константин Савичев: Приятно видеть заполненные трибуны в Хабаровске

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Константин Савичев подвел итоги матча десятого тура РФПЛ против «Ахмата».

«Все ребята в команде отдают на поле все, что могут и умеют. Мне, наверное, проще в смысле «физики» - молодой. Эмоций много за игры уходит у всех - игроков, тренеров, руководства, наших болельщиков. Спасибо им за поддержку.

Приятно видеть заполненные трибуны в Хабаровске. Команде это очень важно. Мы при аншлаге лучше играем, доставая из себя даже больше, чем можем», - цитирует Савичева официальный сайт клуба.

Матч

СКА-Хабаровск - Ахмат - 2:2 (1:0)

Голы

Савичев 13 (1:0). Мбенг 66 (1:1). Швец 82 (1:2). Христов 88 (2:2).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Наваловский, Пуцко, Габулов (Христов, 72), Карасёв, Дедечко, Димидко, Савичев, Маркович (Барбаро, 77), Корян (Федотов, 68)

Ахмат: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Роши (Раванелли, 64), Митришев, Лима, Швец, Мохаммади, Садаев (Мбенг, 60), Жаба (Бериша, 59)

Предупреждения:

Корян, 62; Наваловский, 84 - Швец, 58; Бериша, 84

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

17 сентября 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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