Константин Савичев: Приятно видеть заполненные трибуны в Хабаровске

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Константин Савичев подвел итоги матча десятого тура РФПЛ против «Ахмата».



«Все ребята в команде отдают на поле все, что могут и умеют. Мне, наверное, проще в смысле «физики» - молодой. Эмоций много за игры уходит у всех - игроков, тренеров, руководства, наших болельщиков. Спасибо им за поддержку.



Приятно видеть заполненные трибуны в Хабаровске. Команде это очень важно. Мы при аншлаге лучше играем, доставая из себя даже больше, чем можем», - цитирует Савичева официальный сайт клуба.