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«Локомотив» – «Амкар». История противостояния

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Москве в матче 10-го тура РФПЛ «Локомотив» примет «Амкар».

Всего в российской истории эти команды провели между собой 28 официальных встреч: 12 побед у москвичей, 10 ничьих и шесть побед у пермяков, разница мячей – 39:21 в пользу «Локомотива».

В Москве команды провели 15 матчей: семь побед у хозяев, четыре ничьи и четыре победы у гостей. В прошлом сезоне на стадионе «Локомотив» была зафиксирована ничья 3:3.

Матч

Локомотив - Амкар

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция

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