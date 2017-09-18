«Локомотив» – «Амкар». История противостояния
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в Москве в матче 10-го тура РФПЛ «Локомотив» примет «Амкар».
Всего в российской истории эти команды провели между собой 28 официальных встреч: 12 побед у москвичей, 10 ничьих и шесть побед у пермяков, разница мячей – 39:21 в пользу «Локомотива».
В Москве команды провели 15 матчей: семь побед у хозяев, четыре ничьи и четыре победы у гостей. В прошлом сезоне на стадионе «Локомотив» была зафиксирована ничья 3:3.
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
18 сентября 19:30, РЖД Арена, Текстовая трансляция
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