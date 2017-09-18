«Локомотив» – «Амкар». История противостояния

Сегодня в Москве в матче 10-го тура РФПЛ «Локомотив» примет «Амкар».

Всего в российской истории эти команды провели между собой 28 официальных встреч: 12 побед у москвичей, 10 ничьих и шесть побед у пермяков, разница мячей – 39:21 в пользу «Локомотива».

В Москве команды провели 15 матчей: семь побед у хозяев, четыре ничьи и четыре победы у гостей. В прошлом сезоне на стадионе «Локомотив» была зафиксирована ничья 3:3.