«Зенит» – «Уфа». История противостояния

Сегодня в Санкт-Петербурге в матче 10-го тура РФПЛ «Зенит» примет «Уфу».

Всего в российской истории эти команды провели между собой шесть официальных встреч: три победы у питерцев и три ничьи, разница мячей – 6:2 в пользу «Зенита».

В Санкт-Петербурге команды провели три матча: две победы у хозяев и одна ничья. В прошлом сезоне «Зенит» победил дома со счетом 2:0.