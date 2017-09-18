«Зенит» – «Уфа». История противостояния
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня в Санкт-Петербурге в матче 10-го тура РФПЛ «Зенит» примет «Уфу».
Всего в российской истории эти команды провели между собой шесть официальных встреч: три победы у питерцев и три ничьи, разница мячей – 6:2 в пользу «Зенита».
В Санкт-Петербурге команды провели три матча: две победы у хозяев и одна ничья. В прошлом сезоне «Зенит» победил дома со счетом 2:0.
Матч
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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