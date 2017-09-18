Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Неизвестные требовали деньги от защитника сборной Франции за критику Дешама

Источник:  Газета.RuКомментарии

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Europe 1, группа неизвестных злоумышленников шантажировала защитника «ПСЖ» Лейвина Курзава.

Согласно источнику, находясь в одном из клубов Парижа, игрок позволил себе критику в адрес главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Неизвестные записали на видео высказывания защитника и стали его шантажировать.

Отмечается, что преступники назначили Курзава встречу и потребовали от него 100 тысяч евро за то, чтобы ролик не оказался в интернете.

Игрок «ПСЖ» обратился в полицию, которая задержала пятерых подозреваемых, троих из которых арестовали около дома игрока. Позже органы правопорядка выяснили, что на встречу никто не планировал приходить. Преступники планировали украсть деньги, когда Курзава выйдет из дома.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Унаи Эмери: Кавани и Неймар должны уважать друг друга, иначе я сам решу вопрос (видео)Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал отношения между Эдинсоном Кавани и новичком команды Неймаром.«Лион» проиграл «ПСЖ» из-за двух автоголов, Кавани не забил пенальтиВ матче шестого тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» дома обыграл «Лион» со счетом 2:0.«МЮ» и «МС» в огне, у «Атлетико» новоселье, а «ПСЖ» – чемпион. Итоги еврофутбола«МЮ» и «МС» в огне, у «Атлетико» новоселье, а «ПСЖ» – чемпион. Итоги еврофутбола«Советский спорт» вспомнил и подвел итоги лучших матчей европейского уик-энда.Германия возглавила рейтинг ФИФА, Россия опустилась на 64-е местоФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. На первое место вернулась сборная Германии, опередившая Бразилию. Россия опустилась на две позиции и теперь занимает 64-е место.У «ПСЖ» самые дорогие билеты на Лигу чемпионов, «Спартак» и ЦСКА делят второе местоИспанское издание Marca составило рейтинг команд по стоимости билетов на матчи Лиги чемпионов. Российские клубы «Спартак» и ЦСКА входят в число лидеров по этому показателю.
Футбол
Массимилиано Аллегри: Когда Дибала играет в два касания, его не остановить
Футбол
Андрей Ярмоленко: На домашней арене «Боруссии» невероятная атмосфера (фото)
Футбол
Наиль Измайлов: Публикации о «сливе» Карреры? Да ерунда все это
Теннис
Касаткина и Гаврилова вышли в четвертьфинал турнира в Токио
все новости
Франция
Франциякалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Дидье Дешам
Дидье Дешамвсе новости
Левен Курзава
Левен Курзававсе новости