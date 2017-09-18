Неизвестные требовали деньги от защитника сборной Франции за критику Дешама

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Europe 1, группа неизвестных злоумышленников шантажировала защитника «ПСЖ» Лейвина Курзава.

Согласно источнику, находясь в одном из клубов Парижа, игрок позволил себе критику в адрес главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Неизвестные записали на видео высказывания защитника и стали его шантажировать.

Отмечается, что преступники назначили Курзава встречу и потребовали от него 100 тысяч евро за то, чтобы ролик не оказался в интернете.

Игрок «ПСЖ» обратился в полицию, которая задержала пятерых подозреваемых, троих из которых арестовали около дома игрока. Позже органы правопорядка выяснили, что на встречу никто не планировал приходить. Преступники планировали украсть деньги, когда Курзава выйдет из дома.