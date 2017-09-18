Дмитрий Аленичев: Удивляюсь, как «Олимпиец» не поразил наши ворота
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев
прокомментировал победу своей команды в матче против «Олимпийца» в 14-м туре ФНЛ.
«Очень приятно, что мы добились победы в этом сложном матче. Думаю, зрителям матч понравился, игра была открытая с обилием голевых моментов, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как «Олимпиец» не поразил наши ворота. У них была уйма моментов. Я огорчен тем, что мы дали соперникам создать столько моментов. Видимо, сегодня удача присутствовала на нашей стороне.
Хочу пожелать «Олимпийцу» играть также как сегодня, особенно в атаке. Мы, если рассчитываем на высокие места, так в обороне не должны играть. То, что забиваем в каждой игре в среднем по два гола – радует. У меня есть вопросы к команде», - цитирует Аленичева официальный сайт клуба.
Матч
Голы
Ганиев 8 (0:1 - автогол). Сердеров 30 (0:2).
Состав
Олимпиец: Бородько, Ганиев, Маляров, Абрамов, Хрипков, Каретник (Гогберашвили, 56), Щербак (Сорочкин, 46), Горбунов (Карпухин, 80), Фомин, Ламбарский (Манзон, 75), Аюпов
Енисей: Филиппов, Гарбуз, Новиков (Васильев, 49), Чичерин, Рожков, Камеш, Ломакин (Семакин, 46), Стеклов (Исаев, 40), Иванов, Козлов, Сердеров (Малоян, 66)
Предупреждения:
Фомин, 34; Абрамов, 38; Хрипков, 77 - Стеклов, 4; Камеш, 28; Рожков, 64; Исаев, 90
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
16 сентября 15:00, Химик, Онлайн-трансляция