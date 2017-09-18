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Дмитрий Аленичев: Удивляюсь, как «Олимпиец» не поразил наши ворота

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу своей команды в матче против «Олимпийца»  в 14-м туре ФНЛ.

«Очень приятно, что мы добились победы в этом сложном матче. Думаю, зрителям матч понравился, игра была открытая с обилием голевых моментов, как с нашей стороны, так и со стороны соперника. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как «Олимпиец» не поразил наши ворота. У них была уйма моментов. Я огорчен тем, что мы дали соперникам создать столько моментов. Видимо, сегодня удача присутствовала на нашей стороне.

Хочу пожелать «Олимпийцу» играть также как сегодня, особенно в атаке. Мы, если рассчитываем на высокие места, так в обороне не должны играть. То, что забиваем в каждой игре в среднем по два гола – радует. У меня есть вопросы к команде», - цитирует Аленичева официальный сайт клуба.

Матч

Олимпиец - Енисей - 0:2 (0:2)

Голы

Ганиев 8 (0:1 - автогол). Сердеров 30 (0:2).

Состав

Олимпиец: Бородько, Ганиев, Маляров, Абрамов, Хрипков, Каретник (Гогберашвили, 56), Щербак (Сорочкин, 46), Горбунов (Карпухин, 80), Фомин, Ламбарский (Манзон, 75), Аюпов

Енисей: Филиппов, Гарбуз, Новиков (Васильев, 49), Чичерин, Рожков, Камеш, Ломакин (Семакин, 46), Стеклов (Исаев, 40), Иванов, Козлов, Сердеров (Малоян, 66)

Предупреждения:

Фомин, 34; Абрамов, 38; Хрипков, 77 - Стеклов, 4; Камеш, 28; Рожков, 64; Исаев, 90

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

16 сентября 15:00, Химик, Онлайн-трансляция

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