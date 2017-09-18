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Шарапова опустилась на одно место в Чемпионской гонке WTA

Источник:  WTAКомментарии

В первой двадцатке Чемпионской гонке WTA не произошло ни одного изменения. Чешская теннисистка Люси Шафаржова, дошедшая до полуфинала турнира в Квебеке, поднялась на четыре позиции и теперь занимает 21-е место.

Победительница турнира в Токио Зарина Дияс переместилась с 85-го на 54-е место.

Отметим, что пятикратная победительница турнира «Большого шлема» Мария Шарапова опустилась на одно место и расположилась на 88-й строчке.

Чемпионская гонка WTA
Версия от 18 сентября

1. (1) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5307
2. (2) Симона Халеп (Румыния) – 5025
3. (3) Элина Свитолина (Украина) – 4815
4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) – 4797
5. (5) Винус Уильямс (США) – 4612
6. (6) Каролин Возняцки (Дания) – 4210
7. (7) Джоанна Конта (Великобритания) – 3655
8. (8) Елена Остапенко (Латвия) – 3493
9. (9) Кристина Младенович (Франция) – 2876
10. (10) Светлана Кузнецова (Россия) – 2846
11. (11) Коко Вандевеге (США) – 2754
12. (12) Слоан Стивенс (США) – 2711
13. (13) Анастасия Севастова (Латвия) – 2345
14. (14) Мэдисон Киз (США) – 2212
15. (15) Елена Веснина (Россия) – 1972
16. (16) Каролин Гарсия (Франция) – 1970
17. (17) Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1945
18. (18) Анжелик Кербер (Германия) – 1794
19. (19) Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 1707
20. (20) Доминика Цибулкова (Словакия) – 1702
...31. (31) Дарья Касаткина (Россия) – 1436
...34. (34) Екатерина Макарова (Россия) – 1356
...58. (57) Наталья Вихлянцева (Россия) – 878
...63. (61) Екатерина Александрова (Россия) – 781
...83. (80) Екатерина Родина (Россия) – 643
...88. (87) Мария Шарапова (Россия) – 605

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