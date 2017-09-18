«МЮ» рассчитывает заменить Кэррика хавбеком сборной Испании

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готовиться приобрести нового игрока. Об этом сообщает Daily Star.

Согласно источнику, португальский специалист собирается заменить Майкла Кэррика, которому в этом году исполнится 37 лет.

Отмечается, что наставник «красных дьяволов» хочет видеть в своей команде хавбека мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса. При этом источник уверяет, что Моуринью рассматривает Раджу Наингголана из «Ромы», который этим летом отказался от перехода в «Челси».

По информации издания, «МЮ» отправил своих скаутов на просмотр игроков, команды которых встретились в матче группового этапа Лиги чемпионов.

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