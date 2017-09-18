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Димитрис Итудис: ЦСКА отлично обороняется в последних матчах

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в товарищеском матче против «Панатинаикоса» (68:60).

«Мы показали серьезный подход к защитным действиям и в целом показываем в последних матчах хорошую защиту, играли разумно. Нам все еще не хватает семи «сборников», у «Панатинаикоса» не было четверых. В то же время мы много хорошего сделали в матче, а особенно я рад старанию молодых ребят – Астапковича, Гаврилова, Кацивелиса, Вострикова. Сегодня у нас не выходил на паркет Малейко, но он был хорош в предыдущем матче.

Плохо, что подвернул ногу Вестерманн. Надеюсь, травма несерьезна и он скоро сможет вернуться в игру. Лео принял участие всего в двух тренировках, но уже выучил все наши комбинации, он набирал очки, организовывал нападение, играл разыгрывающего и атакующего защитников, показал, что он умный парень. Другой печальный момент, что мы пока не можем удерживать большое лидерство: мы вели 16-19 очков, но под давлением агрессивной защиты совершали потери и неудачные броски. Могли бы выиграть с двузначной разницей, хоть это и не важно сейчас», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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