Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Донской и Чорич выстрелили из пушки Петропавловской крепости

Источник:  Паблик «Формула Теннис и Хоккей» «ВКонтакте»Комментарии

Россиянин Евгений Донской и хорват Борна Чорич произвели выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Мероприятие было приурочено к открытию турнира St. Petersburg Open-2017. Донской в первом раунде встретится с португальцем Жоао Соузой, Чорич сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Напомним, матчи основной сетки турнира стартуют 18 сентября. Турнир продлится до 24 числа. Матчи будут проходить на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гулбис обыграл Неделько и вышел в основную сетку St. Petersburg Open-2017В квалификационном матче St. Petersburg Open-2017 латвийский теннисист Эрнест Гулбис оказался сильнее россиянина Ивана Неделько (6:2, 6:1).«Русский финал порадовал бы зрителей!» В Петербурге все готов к супертурниру«Русский финал порадовал бы зрителей!» В Петербурге все готов к супертурнируПриехали иностранные звезды и россияне, которые готовы показывать дома отличный теннис.Александр Медведев: 16 игроков на Итоговом турнире - нецелесообразноГендиректор SpbOpen Александр Медведев поделился мнением о проведении Итогового турнира в Петербурге.Михаил Южный: Почему не обыграл Федерера? Время еще не пришлоРоссийский теннисист Михаил Южный поделился мнением о поражении Роджеру Федереру на US Open.Александр Медведев: Монфис собирался приехать до последнего, но ему не рекомендовали врачиГендиректор SpbOpen Александр Медведев поделился мнением о предстоящем турнире SpbOpen-2017.
Футбол
«Зенит» – «Уфа». История противостояния
Теннис
Шарапова опустилась на одно место в Чемпионской гонке WTA
Футбол
«Локомотив» – «Амкар». История противостояния
Футбол
Неизвестные требовали деньги от защитника сборной Франции за критику Дешама
все новости
Борна Чорич
Борна Чоричвсе новости
Евгений Донской
Евгений Донскойвсе новости
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости