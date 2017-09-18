Донской и Чорич выстрелили из пушки Петропавловской крепости

Россиянин Евгений Донской и хорват Борна Чорич произвели выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Мероприятие было приурочено к открытию турнира St. Petersburg Open-2017. Донской в первом раунде встретится с португальцем Жоао Соузой, Чорич сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Напомним, матчи основной сетки турнира стартуют 18 сентября. Турнир продлится до 24 числа. Матчи будут проходить на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.