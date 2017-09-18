Эрик Бикфалви: Лучше пять раз выиграть и пять раз проиграть, чем постоянно играть вничью

Витиньо – о матче против «МЮ»: Будем настраиваться на то, чтобы набрать очки

Форвард московского ЦСКА Витиньо дал комментарий после победы над «Ростовом» в матче 10-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Юнайтед».