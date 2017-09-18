Эрик Бикфалви: Лучше пять раз выиграть и пять раз проиграть, чем постоянно играть вничью
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви
прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в десятом туре РФПЛ.
«Я не люблю ничьи. У нас их и так много. Для меня лучше выиграть пять матчей и пять раз проиграть, чем постоянно играть вничью. Я до последних минут надеялся на победу. Была сложная игра, очень важно, что мы взяли три очка. Мы хорошо поработали всей командой и боролись сегодня до конца», - цитирует Бикфалви «Р-Спорт».
Матч
Голы
Бикфалви 87 (0:1).
Состав
Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников
Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)
Предупреждения:
Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция