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Эрик Бикфалви: Лучше пять раз выиграть и пять раз проиграть, чем постоянно играть вничью

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в десятом туре РФПЛ.

«Я не люблю ничьи. У нас их и так много. Для меня лучше выиграть пять матчей и пять раз проиграть, чем постоянно играть вничью. Я до последних минут надеялся на победу. Была сложная игра, очень важно, что мы взяли три очка. Мы хорошо поработали всей командой и боролись сегодня до конца», - цитирует Бикфалви «Р-Спорт».

Матч

Рубин - Урал - 0:1 (0:0)

Голы

Бикфалви 87 (0:1).

Состав

Рубин: Рыжиков, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Набиуллин, Оздоев, Цакташ (Лестьенн, 82), Мвила, Жемалетдинов (Азмун, 56), Канунников

Урал: Годзюр, Чернов Д., Меркулов, Бавин, Чантурия (Данцев, 59), Емельянов, Бумаль, Кулаков, Димитров, Бикфалви, Манучарян (Евсеев, 65)

Предупреждения:

Гранат, 63 - Чантурия, 32; Бавин, 61

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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