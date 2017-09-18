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Антон Швец: «Ахмат» расстроен ничьей в Хабаровске

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец подвел итоги матча в Хабаровске против «СКА».

- Были близки к победе и поэтому расстроены ничейным результатом, - цитирует Швеца официальный сайт грозненского клуба -  Хорошо подготовились к матчу, хорошо играли, было много моментов. Из-за собственных ошибок пропустили два гола. По сути, у соперников было два момента, и они их реализовали. Очень обидно.
Оба тайма играли хорошо, в первом тайме было больше моментов, а во второй половине игры бежали вперед, потому что нужно было забивать. Мы хотели набрать три очка.

- Это уже ваш второй мяч, забитый головой...
- Везет, и удается забивать. Самое главное, чтобы эти голы в будущем приносили очки и победы команде.

- Как игралось после десятичасового перелета?
- Чувствовали себя очень хорошо, тренерский штаб хорошо придумал, что не стали подстраиваться под местное время, а жили по московскому времени. Поэтому и на поле чувствовали себя хорошо.

Матч

СКА-Хабаровск - Ахмат - 2:2 (1:0)

Голы

Савичев 13 (1:0). Мбенг 66 (1:1). Швец 82 (1:2). Христов 88 (2:2).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Наваловский, Пуцко, Габулов (Христов, 72), Карасёв, Дедечко, Димидко, Савичев, Маркович (Барбаро, 77), Корян (Федотов, 68)

Ахмат: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Роши (Раванелли, 64), Митришев, Лима, Швец, Мохаммади, Садаев (Мбенг, 60), Жаба (Бериша, 59)

Предупреждения:

Корян, 62; Наваловский, 84 - Швец, 58; Бериша, 84

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

17 сентября 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция

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