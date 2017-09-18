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Витиньо – о матче против «МЮ»: Будем настраиваться на то, чтобы набрать очки

Источник:  BobSoccerКомментарии

Форвард московского ЦСКА Витиньо дал комментарий после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура РФПЛ, а также поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Юнайтед».

«Неплохая игра, но были и лучше. Вообще, я абсолютно уверен, что лучшие матчи в этом сезоне у нас впереди. Мой гол? Алан Дзагоев выдержал паузу и выполнил отличную передачу именно в ту точку, куда мне было удобно. Я пробил в одно касание и попал в дальний угол. 

Могу сказать, что «МЮ» – отличная команда. Тем интереснее будет против нее сыграть. Понятно, что нам придется очень непросто, но будем настраиваться на то, чтобы набрать очки. Шансы для взятия ворот у нас наверняка появятся. Еще важно хотя бы отрезками контролировать мяч. Если дадим им пространство, у нас будут проблемы», – цитирует бразильца Bobsoccer.

Напомним, матч группового этапа Лиги чемпионов против «красных дьяволов» российский клуб проведет 27 сентября в Москве.

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