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Зинэтула Билялетдинов: Ткачук и Галиев не сыграют против рижского «Динамо»

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо».

«Ткачев и Галиев сегодня не сыграют. Сыграют другие ребята, которые должны играть. Идет ротация, нам надо, чтобы и другие ребята могли играть. Захарчук пока не будет играть. Он очень много пропустил, и ему еще надо подготовиться. В воротах сыграет Эмиль Гарипов.

Результаты у «Динамо» пока плохие, но это ни о чем не говорит. «Динамо» играет хорошо, мы смотрели их матчи, изучали, как они играют в атаке и обороне. Все аспекты, которые необходимо знать, мы знаем и серьезно готовимся к матчу.

Сделали тройку с Клинкхаммером, Свитовым и Архиповым не только из расчета игры на пятаке. Я надеюсь, что это будет тройка, которая сможет нейтрализовать соперника, если надо будет. Также важна игра в меньшинстве: Клинкхаммер уже играл в меньшинстве, Архипова хотим попробовать. Нельзя ограничиваться тем, что они будут на пятаке играть хорошо», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

Матч

Ак Барс - Динамо Р

Место и дата

18 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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