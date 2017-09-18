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«Вольфсбург» уволил главного тренера Йонкера

Источник:  ФК «Вольфсбург»Комментарии

Главный тренер «Вольфсбурга» Андрис Йонкер отправлен в отставку, сообщает официальный сайт «волков».

«Дело не только во впечатлениях от матча со «Штутгартом», – заявил управляющий директор «Вольфсбурга» Вольфганг Хотце. – Команда, которая была сформирована минувшим летом, остановилась в развитии. Мы благодарим Андриса Йонкера и его штаб за сохранение места в лиге в прошлом сезоне».

В четырех матчах бундеслиги нового сезона «Вольфсбург» одержал одну победу при одной ничьей и двух поражениях.

В субботу «Вольфсбург» проиграл «Штутгарту» на «Мерседес-Бенц-Арене» (0:1).

Напомним, Йонкер возглавил команду 27 февраля этого года. Под его руководством «волки» одержали восемь побед, потерпели семь поражений, а четыре матча завершили вничью.

«Вольфсбург» уже завершает переговоры с новым главным тренером. В пятом туре 19 сентября команда примет «Вердер» на «Фольксваген-Арене».

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