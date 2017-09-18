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Иван Соловьев: Шансы в матче с «Зенитом»? 50 на 50

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Динамо» Иван Соловьев поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в 1/16 финала кубка России.

- В четверг игра с «Зенитом». Для вас встреча принципиальная?
- Я реанимирую свою карьеру, так что для меня нет принципиальных матчей сейчас, - цитирует Соловьева «Спорт день за днем» - Хочу вернуться на тот уровень, где играл раньше. Поэтому для меня каждая игра принципиальная. Конечно, хочется доказать «Зениту» свою состоятельность. Не только мне, но и остальным ребятам. Каждому хочется показать, что он мог бы играть в «Зените».

- Как восприняли новость, что матч перенесли на стадион «Санкт-Петербург»?
- Очень плохо! Ведь мы играем дома, а должны ехать как бы на выезд. Хотел бы я посмотреть на «Зенит», когда их загнали бы на малую арену «Петровского».

- Перед большим количеством болельщиков не струсите?
- Мне то что. Я уже играл на таком уровне, никакого дополнительного волнения точно не будет. Все понимаем, что «Зенит» выше нас классом. Если начнем переживать, то это может сыграть с нами злую шутку. Нам надо выйти спокойно на поле и сыграть так, как умеем.

- Как оцените шансы на дальнейший проход?
- Они есть всегда. Шансы в матче с «Зенитом» 50 на 50. Мы можем выиграть за счет огромного желания.

- Повышенные премиальные обещают?
- Еще не разговаривали на эту тему, но очень надеюсь.

Матч

Динамо СПб - Зенит

Место и дата

21 сентября 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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