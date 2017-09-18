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Семен Варламов: Для меня было очень важно начать играть

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов после двустороннего матча команды рассказал о своей форме.

«Физически я чувствовал себя отлично, – приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ. – Да, я пропустил пять голов и, конечно, не могу этому радоваться, но физически я чувствовал себя хорошо. Я даже не устал, так что состояние у меня хорошее. Мне просто надо набрать форму.

Для меня было очень важно начать играть. Мы думали о том, стоит ли мне выходить сегодня или нет? Здорово, что у меня была возможность провести на льду все 60 минут, потому что прошло очень много времени.

Вначале я чувствовал себя не очень комфортно, но затем все было лучше и лучше. Игру важно почувствовать, понимаете? Игроки очень быстрые. Сейчас такое чувство, что все буквально летают по льду. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Перед началом сезона мне надо будет сыграть еще пару матчей».

Напомним, из-за травмы бедра 29-летний российский голкипер завершил минувший сезон в январе.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 5 октября. В своем первом матче в ночь на 6 октября «Колорадо» сыграет в гостях с «Рейнджерс».

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