Руни приговорен к 100 часам неоплачиваемого труда за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни приговорен к 100 часам неоплачиваемого труда.

Как сообщает The Telegraph, в зале суда Руни признал себя виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Судья лишил Руни водительского удостоверения на два года, также форвард будет отрабатывать 100 часов общественных работ в качестве наказания.

Напомним, Руни c 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения недалеко от места его жительства в графстве Чешир.