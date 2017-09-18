Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Руни приговорен к 100 часам неоплачиваемого труда за вождение в нетрезвом виде

Источник:  The TelegraphКомментарии

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни приговорен к 100  часам неоплачиваемого труда.

Как сообщает The Telegraph, в зале суда Руни признал себя виновным в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Судья лишил Руни водительского удостоверения на два года, также форвард будет отрабатывать 100 часов общественных работ в качестве наказания.

Напомним, Руни c 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения недалеко от места его жительства в графстве Чешир.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полузащитник «МЮ» Погба пропустит матч с ЦСКА из-за травмыПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит от четырех до шести недель из-за травмы колена, сообщает BBC.Сотый «горчичник» Руни и топ грубиянов АПЛСотый «горчичник» Руни и топ грубиянов АПЛНападающий «Эвертона» Уэйн Руни в минувшем туре получил свою юбилейную 100-ю желтую карточку.Уэйн Руни: Я не вернусь в сборную Англии в качестве игрокаНападающий «Эвертона» Уэйн Руни не намерен возобновлять карьеру в сборной Англии.Уэйн Руни: Ван Гал добился бы успеха, если бы «МЮ» дал ему больше времениБывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил Ромелу Лукаку, а также прокомментировал уход Луи ван Гала.Куман оштрафует Руни на 320 тысяч фунтов за вождение в нетрезвом видеГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман намерен крупно оштрафовать нападающего Уэйна Руни.
Футбол
«Зенит» – «Уфа». История противостояния
Теннис
Шарапова опустилась на одно место в Чемпионской гонке WTA
Футбол
«Локомотив» – «Амкар». История противостояния
Футбол
Неизвестные требовали деньги от защитника сборной Франции за критику Дешама
все новости
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Эвертон
Эвертонвсе новости