Федун не стал комментировать ситуацию с Каррерой

Президент «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать ситуацию с главным тренером команды Массимо Каррерой.

В воскресенье в десятом туре премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с «Тосно» (2:2), ведя по ходу игры в два гола с соперником, оставшимся в меньшинстве.

«Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору (Сергею Родионову)», – приводит ТАСС слова Федуна.

Ранее «Спартак» упустил победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

После десяти туров «Спартак» набрал 13 очков и занимает восьмое место.

20 сентября в матче 1/16 финала Кубка России чемпионы России сыграют в гостях с «Кубанью».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Тосно» – «Спартак»

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