Федун не стал комментировать ситуацию с Каррерой
Президент «Спартака»
Леонид Федун отказался комментировать ситуацию с главным тренером команды
Массимо Каррерой.
В воскресенье в десятом туре премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с «Тосно» (2:2), ведя по ходу игры в два гола с соперником, оставшимся в меньшинстве.
«Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору (Сергею Родионову)», – приводит ТАСС слова Федуна.
Ранее «Спартак» упустил победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).
После десяти туров «Спартак» набрал 13 очков и занимает восьмое место.
20 сентября в матче 1/16 финала Кубка России чемпионы России сыграют в гостях с «Кубанью».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Тосно» – «Спартак»
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Матч
Голы
Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).
Состав
Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный
Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)
Предупреждения:
нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77
Удаления:
Шахов, 29 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция