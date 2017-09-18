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Федун не стал комментировать ситуацию с Каррерой

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать ситуацию с главным тренером команды Массимо Каррерой.

В воскресенье в десятом туре премьер-лиги «Спартак» сыграл вничью с «Тосно» (2:2), ведя по ходу игры в два гола с соперником, оставшимся в меньшинстве.

«Я не комментирую. Это все вопросы к генеральному директору (Сергею Родионову)», – приводит ТАСС слова Федуна.

Ранее «Спартак» упустил победу в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

После десяти туров «Спартак» набрал 13 очков и занимает восьмое место.

20 сентября в матче 1/16 финала Кубка России чемпионы России сыграют в гостях с «Кубанью».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Тосно» – «Спартак»

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Матч

Тосно - Спартак - 2:2 (0:1)

Голы

Джикия 35 (0:1). Пашалич 63 (0:2). Марков 86 (1:2). Заболотный 90 (2:2).

Состав

Тосно: Юрченко, Дудиев, Чернов, Шахов, Дугалич, Палиенко (Буйволов, 33), Роша, Полетанович, Казаев, Мирзов (Труич, 61), Заболотный

Спартак: Ребров, Тигиев (Комбаров, 58), Кутепов, Джикия, Таски (Промес, 36), Петкович, Пашалич, Фернандо, Самедов, Адриано, Роша (Попов, 76)

Предупреждения:

нет - Адриано, 18; Самедов, 67; Промес, 69; Петкович, 77

Удаления:

Шахов, 29 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

17 сентября 13:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция

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