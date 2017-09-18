Дэвид Блатт: Четвертое место – хороший результат для сборной России на Евробаскете
Источник: ТАССКомментарии
Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт поделился
мнением о выступлении команды Сергея Базаревича на Евробаскете-2017.
«Четвертое место – это хороший результат, но главное, что команда играла действительно хорошо, баскетболисты отдавали все силы на паркете. Перед турниром мало кто ожидал от сборной России большого выступления. Конечно, всегда хочется большего, но ведь лучшего результата сборная не показывала с 2012 года. Такой командой можно гордиться», – приводит слова Блатта ТАСС.
Матч
Состав
Испания: Газоль П. (26), Газоль М. (25), Родригес (16)
Россия: Швед (18), Мозгов (14), Воронцевич (10), Кулагин Д. (10)
Место и дата
17 сентября 17:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически