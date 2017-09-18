Ученые доказали: правильное питание – ключ к долголетию

То, что раньше существовало лишь на уровне гипотез, теперь подтверждено научно.

Специалисты Темплского университета в Филадельфии выяснили: секрет – в генах. Но происходящие в организме процессы можно контролировать. Ученые исследовали процессы, отвечающие за выраженность тех или иных генов. Оказалось, что эпигенетические изменения, происходящие в нашем организме можно замедлить с помощью низкокалорийной диеты.

Группа исследователей тщательно изучила взаимосвязь изменений, происходящих с возрастом в организме различных животных, и сопоставила с продолжительностью их жизни. Исследования показали: чем больше изменений, тем короче жизнь.

Во второй части эксперимента специалисты выясняли, связаны ли эти изменения с количеством потребляемых калорий.

Подопытные мыши и обезьяны в течение определенного времени получали лишь низкокалорийную пищу. В результате у животных произошло резкое снижение генетических изменений, вызывающих лишний вес. По итогам анализов, сидевшие на диете звери оказались на 7 лет моложе тех, что питались в обычном режиме.

Учёные убеждены, что аналогичное влияние диета окажет и на человеческий организм. Уменьшение числа ежедневно употребляемых калорий позволит избежать многих возрастных заболеваний, а также изрядно увеличит продолжительность жизни.

Подобные исследования еще не проводились на людях, но по свидетельству всех долгожителей, основа их рациона - весьма умеренная, низкокалорийная пища.

Отличный пример, можно попробовать следовать ему прямо сегодня, в понедельник.