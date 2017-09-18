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Михаил Щербаков: В «Локомотиве» есть проблем с взаимопониманием

Источник:  ВК «Локомотив» (Новосибирск)Комментарии

Блокирующий новосибирского «Локомотива» Михаил Щербаков поделился впечатлениями после победы над сургутским «Газпромом-Югра» во втором туре российской Суперлиги со счетом 3:1 (25:15, 25:19, 19:25, 25:16).

«Это наша первая игра в полном составе. Думаю, что в скором времени все будет гораздо лучше у нас. Есть еще у нас проблемы с взаимопониманием на площадке. Нужно постоять плечом к плечу, так скажем. Да, у нас многое получалось, но и огрехов еще тоже достаточно. Будем работать», — приводит слова Щербакова официальный сайт «Локомотива».

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