Никола «NiKo» Ковач признан самым ценным игроком ESL One New York 2017
Игрок FaZe Clan Никола «NiKo» Ковач признан самым ценным игроком турнира ESL One New York 2017 по версии портала HLTV.org.
HLTV MVP by ZOWIE for #ESLOneNY 2017 is @fazeniko!https://t.co/Didrl8K0rj pic.twitter.com/pOvIncnOh5— HLTV.org (@HLTVorg) 17 сентября 2017 г.
Напомним, что в финале FaZe Clan обыграла Team Liquid со счетом 3:0 (16:3 Inferno, 16:14 Overpass, 16:4 Mirage).
ESL One New York 2017 проходил 16-17 сентября в Нью-Йорке в Barclays Center. Призовой фонд турнира составлял 250 000 долларов.
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