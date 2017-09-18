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Никола «NiKo» Ковач признан самым ценным игроком ESL One New York 2017

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Игрок FaZe Clan Никола «NiKo» Ковач  признан самым ценным игроком турнира ESL One New York 2017 по версии портала HLTV.org.


Напомним, что в финале FaZe Clan обыграла Team Liquid со счетом 3:0 (16:3 Inferno, 16:14 Overpass, 16:4 Mirage).

ESL One New York 2017 проходил 16-17 сентября в Нью-Йорке в Barclays Center. Призовой фонд турнира составлял 250 000 долларов.

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