Никола «NiKo» Ковач признан самым ценным игроком ESL One New York 2017

Natus Vincere пробилась на SL i-League Invitational S3 Natus Vincere выиграла СНГ-квалификацию к турниру SL i-League Invitational Season 3.

«Матч ТВ» стал главным информационным партнером М19 «Матч ТВ» и киберспортивная организация М19 заключили партнерское соглашение, согласно которому телеканал станет главным информационным партнером организации.