Арбитр, присудившая победу Альваресу в бою с Головкиным, приостановила карьеру

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Los Angeles Times, рефери Аделаида Бирд, отдавшая победу Саулю Альваресу в бою против Геннадия Головкина, возьмет паузу в карьере.

«Она нуждается в перерыве. Я не стану возвращать ее к работе немедленно. Она вернется, ей просто нужно сделать перерыв. Здесь, как и в любой другой профессии, бывают непростые дни», – заявил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт.

Напомним, бой между мексиканцем и представителем Казахстана состоялся в США и завершился ничейным результатом.

Отметим, что Бирд за свою 20-летнюю карьеру судьи отработала на 442 боях.

Читайте также:

«Это безумие». Ковалев, Льюис и другие легенды бокса – о бое Головкин – Альварес