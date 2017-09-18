Арбитр, присудившая победу Альваресу в бою с Головкиным, приостановила карьеру
Источник: Газета.RuКомментарии
Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Los Angeles Times, рефери Аделаида Бирд, отдавшая победу Саулю Альваресу в бою против Геннадия Головкина, возьмет паузу в карьере.
«Она нуждается в перерыве. Я не стану возвращать ее к работе немедленно. Она вернется, ей просто нужно сделать перерыв. Здесь, как и в любой другой профессии, бывают непростые дни», – заявил исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Боб Беннетт.
Напомним, бой между мексиканцем и представителем Казахстана состоялся в США и завершился ничейным результатом.
Отметим, что Бирд за свою 20-летнюю карьеру судьи отработала на 442 боях.
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