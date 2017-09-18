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Умер бывший игрок «Спартака» Вячеслав Егорович

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Вячеслав Егорович умер в возрасте 71 года, сообщает официальный сайт красно-белых.

В составе «Спартака» Егорович завоевал в 1971 году Кубок СССР и стал лучшим бомбардиром на этом турнире.

В 1990 году Егорович был назначен начальником команды ветеранов московского «Спартака», а затем в течение многих лет являлся генеральным директором клуба наших ветеранов, занимался организацией товарищеских матчей и турниров спартаковцев по всей стране.

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