Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Дегтярев: Без россиян спорт не будет полноценным

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молоджи Михаил Дегтярев прокомментировал информацию о том, что 28 национальных антидопинговых агентств поддержали призыв членов института Национальных антидопинговых организаций отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018.

«Это попытки оказать давление на Россию и Международный олимпийский комитет, это недобросовестная конкуренция. Уверен, что спортсмены стран, чьи антидопинговые агентства пытаются неспортивными методами оказывать давление на Россию, не поддержали бы подобное. Потому что без российских спортсменов никакой спорт в принципе не является полноценным, это признают все. Поэтому нам обращать на это внимание не надо, эти национальные антидопинговые агентства превышают свои полномочия», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валентина Матвиенко: Только ущербные государства требуют отстранить Россию от ОлимпиадыПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала заявление глав 17 антидопинговых агентств с призывом к Международному олимпийскому комитету отстранить сборную России от участия в Играх-2018 в Пхенчхане.Александр Медведев: Овечкин хотел на Олимпиаду, но ему поставили забор, через который не перелезтьЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением об отказе Александра Овечкина выступать на Олимпиаде.Лобышева не выступит на Олимпиаде в ПхенчханеДвукратный бронзовый призер Олимпийских игр российская конькобежка Екатерина Лобышева сообщила, что решила отказаться от участия в отборочных соревнованиях, а значит, не выступит на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане.Павел Колобков: Мне кажется, iNADO выходит за рамки своих полномочийМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал заявление института Национальных антидопинговых агентств (iNADO) с призывом отстранить Россию от Олимпийских игр-2018.Рене Фазель: Уверены, что российские хоккеисты смогут выступить на Олимпиаде в 2018 годуПрезидент Международной федерации хоккея Рене Фазель выразил уверенность в том, что сборные России по хоккею примут участие в Олимпиаде 2018 года.
Футбол
«Зенит» – «Уфа». История противостояния
Теннис
Шарапова опустилась на одно место в Чемпионской гонке WTA
Футбол
«Локомотив» – «Амкар». История противостояния
Футбол
Неизвестные требовали деньги от защитника сборной Франции за критику Дешама
все новости
ОИ-2018
ОИ-2018