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Альваро Мората: Я получил второй шанс и обязан сыграть важную роль для «Челси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Челси» Альваро Мората рассказал о своих планах, а также отметил главные отличия АПЛ от других лиг.

«Сейчас я с командой, которая заплатила огромные деньги за мой трансфер. «Челси» дал мне все. Антонио Конте выражает мне поддержку, а мои партнеры поддерживают меня каждый день. Поэтому, я обязан сыграть важную роль в достижении поставленных целей. Я получил второй шанс. 

Моя игра? Думаю, я провел несколько хороших матчей и помог команде выиграть очки. Но не стоит ожидать от одного футболиста феерической игры каждый день, поскольку футбол – командный вид спорта.

В Англии приходиться много бороться. Физически ты должен быть сильнее, чем в любой другой лиге планеты. Согласен, английские клубы менее тактичны. Это дает возможность поймать их на ошибках. С другой стороны, это еще один мир футбола. Что касается Испании, то там дают время подумать, подержать мяч», – цитирует Морату Daily Mail.

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