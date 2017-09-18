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Андрей Червиченко: В «Спартаке» правят бал нефутбольные люди

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о нынешнем кризисе в команде.

– Трансферная политика клуба у вас вызывает вопросы?
– Безусловно. За последние лет пять единственный достойный трансфер – это Промес.Ну еще угадали с Джикией. Не думал, что он так раскроется. Метание из стороны в сторону убивает хорошее начало. Нет доверия к игрокам. Взяли Селихова, тогда ставьте его и терпите – может ошибиться и раз, и два. Так он и ошибается, потому что не играет постоянно. Дальше – Кутепов. По фактуре парень может стать одним из лучших защитников в стране. А его то ставят, то не ставят. Откуда у парня появится уверенность, если он играет до первой ошибки?

И вот противоположный пример – Васин. Сколько он уже ошибался в важнейших матчах, ЦСКА терял из-за него важные очки, но ему все равно доверяют и парень прогрессирует.

А в «Спартаке» молодежь играет до первой ошибки. Это говорит о том, что в команде правят бал нефутбольные люди. Не думаю, что Каррера, который сам играл на высоком уровне в такой футбольной стране, не понимает этих вещей. И думаю, все эти импульсивные выплески по составу идут не от него.

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