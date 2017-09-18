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Ульяна Кайшева: Чемпионат мира в Чайковском дал толчок для моего развития

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева подвел итоги сбора в центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.

– В Тюмени мы делали очень интенсивную работу. Постоянно проводили разные ускорения, – приводит АСН «Тюменская арена» слова Кайшевой. – Уже три года в сентябре тренируемся в «Жемчужине Сибири». Для этого периода тюменский центр – лучшая база.

– Недавно в Чайковском прошел чемпионат мира. Какие он оставил эмоции?
– Турнир для меня получился результативным. Он был очень полезен, полон эмоций. Думаю, чемпионат мира дал толчок для моего дальнейшего развития.

– Какие-то нюансы подметили для себя?
– Конечно. Мы с тренером уже обговорили, что нужно закрепить подвижки положительные в технике, доработать кое-какие моменты в стрельбе, которые не получились на чемпионате мира.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 24 ноября по 3 декабря в Эстерсунде (Швеция).

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