Ульяна Кайшева: Чемпионат мира в Чайковском дал толчок для моего развития
Российская
биатлонистка Ульяна Кайшева подвел итоги сбора в центре «Жемчужина Сибири» в
Тюмени.
– В Тюмени мы делали очень интенсивную работу. Постоянно
проводили разные ускорения, – приводит АСН «Тюменская арена» слова Кайшевой. –
Уже три года в сентябре тренируемся в «Жемчужине Сибири». Для этого периода
тюменский центр – лучшая база.
– Недавно в
Чайковском прошел чемпионат мира. Какие он оставил эмоции?
– Турнир для меня получился результативным. Он был очень полезен, полон эмоций. Думаю, чемпионат мира дал толчок для моего дальнейшего развития.
– Какие-то нюансы подметили
для себя?
– Конечно. Мы с тренером уже обговорили, что нужно закрепить подвижки положительные в технике, доработать кое-какие моменты в стрельбе, которые не получились на чемпионате мира.
Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 24 ноября по 3 декабря в Эстерсунде (Швеция).