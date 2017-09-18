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Александр Пашков: Кошечкин достиг своего потолка на международном уровне

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Олимпийский чемпион, известный советский вратарь Александр Пашков - об игре голкиперов на старте регулярного чемпионата КХЛ.

- Не могу сказать, что ситуация с российскими голкиперами сейчас безоблачная. Понятно, что основная ставка делается на армейский дуэт Илья Сорокин - Игорь Шестеркин, но старт чемпионата идеальным для этих молодых голкиперов не получился. Шестеркин в СКА поначалу был за спиной финна Коскинена, Сорокин в ЦСКА получал большее игровое время, однако играл не безошибочно, как, например, во Владивостоке.Впрочем до Олимпиады еще четыре полноценных месяца регулярного чемпионата КХЛ, так что у дуэта основных вратарей сборной есть время подтянуться.

- А что скажете о других претендентах на поездку в Южную Корею - самом стабильном вратаре в истории КХЛ Василие Кошечкине и самом прогрессирующем голкипере прошлого сезона Андрее Карееве?
- О Кошечкине всем хоккейным специалистам все давно известно. Его потолок на международном уровне был определен не вчера и даже не позавчера, выше этой отметки Василий уже не поднимется. Точнее говоря, у самого Кошечкина нет или желания, или возможности эту отметку преодолеть. Ситуация с Кареевым, наоборот, не понятная. В «Салавате» в олимпийский сезон он практически не играет. И это большая проблема для 22-летнего таланта. Теряем вратаря уровня сборной.

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