Дембеле будет прооперирован в Финляндии

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле, получивший травму бедра, будет прооперирован в Финляндии.

Как сообщает RT со ссылкой на официальный сайт каталонского клуба, 19 сентября Дембеле прибудет в Хельсинки, где ляжет под хирургический нож.



20-летнему французу диагностировали разрыв сухожилия мышцы левого бедра, на восстановление подобных травм требуется около четырех месяцев.

Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» 25 августа за 105 млн евро. За каталонский клуб игрок успел провести всего три матча, в которых отдал две результативные передачи.