Елгин и Ватутин не сумели пробиться в основную сетку St. Petersburg Open-2017

Российские теннисисты Михаил Елгин и Алесей Ватутин проиграли свои матчи в квалификации St. Petersburg Open-2017.

Елгин в двух сетах уступил австралийцу Джону Патрику Смиту (6:7, 2:6 - 1 час 45 минут). Ватутин так же в двух сетах проиграл немцу Даниэлю Мазуру (2:6, 2:6 - 1 час 4 минуты).

Напомним, матчи основной сетки турнира стартуют 18 сентября. Турнир продлится до 24 числа. Матчи будут проходить на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.