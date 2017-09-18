Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Елгин и Ватутин не сумели пробиться в основную сетку St. Petersburg Open-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российские теннисисты Михаил Елгин и Алесей Ватутин проиграли свои матчи в квалификации St. Petersburg Open-2017. 

Елгин в двух сетах уступил австралийцу Джону Патрику Смиту (6:7, 2:6 - 1 час 45 минут). Ватутин так же в двух сетах проиграл немцу Даниэлю Мазуру (2:6, 2:6  - 1 час 4 минуты).

Напомним, матчи основной сетки турнира стартуют 18 сентября. Турнир продлится до 24 числа. Матчи будут проходить на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Донской и Чорич выстрелили из пушки Петропавловской крепостиРоссиянин Евгений Донской и хорват Борна Чорич произвели выстрел из пушки Петропавловской крепости.Гулбис обыграл Неделько и вышел в основную сетку St. Petersburg Open-2017В квалификационном матче St. Petersburg Open-2017 латвийский теннисист Эрнест Гулбис оказался сильнее россиянина Ивана Неделько (6:2, 6:1).«Русский финал порадовал бы зрителей!» В Петербурге все готов к супертурниру«Русский финал порадовал бы зрителей!» В Петербурге все готов к супертурнируПриехали иностранные звезды и россияне, которые готовы показывать дома отличный теннис.Александр Медведев: 16 игроков на Итоговом турнире - нецелесообразноГендиректор SpbOpen Александр Медведев поделился мнением о проведении Итогового турнира в Петербурге.Михаил Южный: Почему не обыграл Федерера? Время еще не пришлоРоссийский теннисист Михаил Южный поделился мнением о поражении Роджеру Федереру на US Open.
Биатлон
Ульяна Кайшева: Чемпионат мира в Чайковском дал толчок для моего развития
Футбол
Андрей Червиченко: В «Спартаке» правят бал нефутбольные люди
Бокс
Арбитр, присудившая победу Альваресу в бою с Головкиным, приостановила карьеру
Футбол
Федун не стал комментировать ситуацию с Каррерой
все новости
Михаил Елгин
Михаил Елгинвсе новости
St. Petersburg Open
St. Petersburg Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости