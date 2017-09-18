Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Авцин: Установки Назарова надо выполнять от «а до я»

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Новичок «Нефтехимика» нападающий Александр Авцин поделился впечатлениями от нижнекамского клуба.

- «Нефтехимик» - пятый клуб в вашей карьере в КХЛ, ранее вы выступали за московское «Динамо», «Локомотив», «Адмирал» и «Северсталь». Чем новая команда отличается от предыдущих?
- В «Нефтехимике» такая же отличная хоккейная организация, как в родном московском «Динамо», ну а Нижнекамск можно сравнить с Ярославлем, ведь здесь буквально весь город интересуется хоккеем. Я благодарен «Нефтехимику» за приглашение в тренировочный лагерь, за возможность себя проявить.

- Как удалось сработаться с таким жестким специалистом, как Андрей Назаров?
- У нашего главного тренера очень жесткие установки, надо выполнять их от «а до я». Если не нарушаешь командную дисциплину, выкладываешься, то свой шанс обязательно получишь.

- За последние годы вы работали со многими тренерами - и североамериканскими, и российскими. Назаров - самый жесткий из них?
- Не имею права давать оценки тренерам. Но у меня есть однозначный ответ на этот вопрос.

- В чем плюсы Нижнекамска по сравнению с Москвой и другими мегаполисами?
- Здесь есть отличный парк плюс недавно открыли пляж на Каме. Все условия для семейного отдыха созданы, можно все внимание уделить жене, детям, всем родственникам.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Югра» просмотрит нападающего МонюНападающий Дмитрий Моня подпишет просмотровый контракт с «Югрой» и в ближайшее время присоединится к клубу, сообщает «БИЗНЕС Online».Роб Клинкхаммер: В России не все пьют водку - многие любят вискиКанадский нападающий Роб Клинкхаммер, недавно перешедший из минского «Динамо» в «Ак Барс», рассказал о своей адаптации в КХЛ.Вице-президент «Лады»: Аболсу отводится три-четыре игры на исправление ситуацииВице-президент «Лады», министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что ближайшая домашняя серия команды в регулярном чемпионате КХЛ может стать определяющей для тренерского штаба во главе с Артисом Аболсом.Александр Пашков: Кошечкин достиг своего потолка на международном уровнеОлимпийский чемпион, известный советский вратарь Александр Пашков - об игре голкиперов на старте регулярного чемпионата КХЛ.Зинэтула Билялетдинов: Ткачук и Галиев не сыграют против рижского «Динамо»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо».
Биатлон
Ульяна Кайшева: Чемпионат мира в Чайковском дал толчок для моего развития
Футбол
Андрей Червиченко: В «Спартаке» правят бал нефутбольные люди
Бокс
Арбитр, присудившая победу Альваресу в бою с Головкиным, приостановила карьеру
Футбол
Федун не стал комментировать ситуацию с Каррерой
все новости
Нефтехимик
Нефтехимиккалендарьстатистика
Андрей Назаров
Андрей Назароввсе новости
Александр Авцин
Александр Авцинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости