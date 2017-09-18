Александр Авцин: Установки Назарова надо выполнять от «а до я»

Новичок «Нефтехимика» нападающий Александр Авцин поделился впечатлениями от нижнекамского клуба.

- «Нефтехимик» - пятый клуб в вашей карьере в КХЛ, ранее вы выступали за московское «Динамо», «Локомотив», «Адмирал» и «Северсталь». Чем новая команда отличается от предыдущих?

- В «Нефтехимике» такая же отличная хоккейная организация, как в родном московском «Динамо», ну а Нижнекамск можно сравнить с Ярославлем, ведь здесь буквально весь город интересуется хоккеем. Я благодарен «Нефтехимику» за приглашение в тренировочный лагерь, за возможность себя проявить.

- Как удалось сработаться с таким жестким специалистом, как Андрей Назаров?

- У нашего главного тренера очень жесткие установки, надо выполнять их от «а до я». Если не нарушаешь командную дисциплину, выкладываешься, то свой шанс обязательно получишь.

- За последние годы вы работали со многими тренерами - и североамериканскими, и российскими. Назаров - самый жесткий из них?

- Не имею права давать оценки тренерам. Но у меня есть однозначный ответ на этот вопрос.

- В чем плюсы Нижнекамска по сравнению с Москвой и другими мегаполисами?

- Здесь есть отличный парк плюс недавно открыли пляж на Каме. Все условия для семейного отдыха созданы, можно все внимание уделить жене, детям, всем родственникам.