Джано вернулся в общую группу «Спартака»
Полузащитник «Спартака»
Джано Ананидзе провел в понедельник тренировку в общей группе, сообщает
официальный сайт клуба. 24-летний игрок сборной Грузии пропустил из-за травмы
колена матчи с «Рубином», «Марибором» и «Тосно».
Полузащитник Лоренсо Мельгарехо и форвард Денис Давыдов продолжают работать по индивидуальной программе. По словам медицинского штаба красно-белых, игроки вернутся в общую группу через пять дней.
Что касается защитника Георгия Тигиева, получившего травму в матче с «Тосно» (2:2), то в понедельник после обеда он начнет проходить комплексное обследование. Оно может занять два дня.
Во вторник у «Спартака» запланирована утренняя тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие. А вечером команда отправится в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью.
Матч «Кубань» – «Спартак» пройдет 20 сентября на стадионе «Кубань». Начало – 19:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция