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Джано вернулся в общую группу «Спартака»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе провел в понедельник тренировку в общей группе, сообщает официальный сайт клуба. 24-летний игрок сборной Грузии пропустил из-за травмы колена матчи с «Рубином», «Марибором» и «Тосно».

Полузащитник Лоренсо Мельгарехо и форвард Денис Давыдов продолжают работать по индивидуальной программе. По словам медицинского штаба красно-белых, игроки вернутся в общую группу через пять дней.

Что касается защитника Георгия Тигиева, получившего травму в матче с «Тосно» (2:2), то в понедельник после обеда он начнет проходить комплексное обследование. Оно может занять два дня.

Во вторник у «Спартака» запланирована утренняя тренировка. Ей будет предшествовать теоретическое занятие. А вечером команда отправится в Краснодар на матч 1/16 финала Кубка России с «Кубанью.

Матч «Кубань» – «Спартак» пройдет 20 сентября на стадионе «Кубань». Начало – 19:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Кубань - Спартак

Место и дата

20 сентября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция

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