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Вячеслав Калинин: «Динамо» должно выиграть следующий домашний матч

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Доигровщик московского «Динамо» Денис Калинин прокомментировал поражение от кемеровского «Кузбасса» в домашнем матче второго тура российской Суперлиги со счетом 2:3 (25:21, 18:25, 20:25, 25:22, 11:15).

«Я думаю, что результат был очень неожиданным. Мы настраивались на победу. Вторая игра дома и второе поражение. На этом должны поставить точку и следующий матч дома во что бы то ни стало выиграть. Самое главное — добавить эмоций», — приводит слова Калинина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

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